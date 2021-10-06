Şok iddia! Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncılarının gelirleri ortaya çıktı

Twitch'e ait olduğu iddia edilen sızıntı veriler 4chan'de bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bu iddia kısa süre içinde Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında yankı buldu.



Video Games Chronicle sızıntı verilerin içeriğini listeledi. Sözde Twitch sızıntısında olan veriler şu şekilde:



-Twitch yayıncılarına yapılan ödemelerle ilgili ayrıntılar



-Masaüstü, web sürümü, mobil ve konsol sürümleriyle ilgili kaynak kodları



-Twitch tarafından kullanılan tescilli SDK'lar ve dahili AWS hizmetleriyle ilgili kod



-Amazon Game Studios'un Steam'e rakip olarak hazırladığı platform



-IGDB ve CurseForge gibi diğer Twitch özelliklerine ilişkin veriler



-Twitch'in daihili güvenlik araçları



The Verge ve Video Games Chronicle'ın haberine göre sızıntı 'birinci bölüm' olarak etiketlenmiş. Bu durum daha fazlasının olabileceğini gösteriyor. Video Games Chronicle, Twitch'in veri sızıntısından haberdar olduğunu, ancak kullanıcılarını henüz bilgilendirmediğini ileri sürdü.



Söz konusu sızıntı, Twitch kullanıcılarının şifresini veya lişisel bilgilerini içermiyor gibi görünüyor, ancak bu bilgilerin sızıntının bir parçası olarak elde edilmediği anlamına gelmiyor. Veriyi ele geçiren kişi, hesaplarla ilgili bilgiler yerine Twitch'in kendi şirket araçlarını ve bilgilerini paylaşmaya odaklanmış görünüyor.



Son dönemlerde siber suçluların saldırıları ve gerçekleşen veri ihlalleri arttı. Geçtiğimiz pazartesi günü Facebook, Instagram ve WhatsApp çökmüştü. Facebook yaptığı açıklamada, saldırı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığını belirtmişti. Fakat bir hacker tarafından 1.5 milyar Facebook kullanıcı verisinin satışa çıkarıldığı iddiası gündeme geldi. Bu iddianın da Facebook kesintisiyle aynı zamana denk gelmesi de konuşuldu.