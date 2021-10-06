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Polis bir fotoğrafla harekete geçti! 16 ayrı adrese baskın

Polis bir fotoğrafla harekete geçti! 16 ayrı adrese baskın

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuma” uyuşturucu ihbar aplikasyonuna gelen bir fotoğrafla harekete geçti. Uyuşturucu satıcılarına ait 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
Polis bir fotoğrafla harekete geçti! 16 ayrı adrese baskın

CNN Türk Muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz’ın özel haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan “Uyuma” uyuşturucu ihbar aplikasyonuna gelen bir fotoğraf İstanbul Emniyetini harekete geçirdi.

ANADOLU YAKASININ TORBACILARI TESPİT EDİLDİ

Gelen fotoğraf ve konum üzerinde çalışma yapan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Yakası’nda uyuşturucu satışı yapan büyük bir torbacı grubu tespit etti.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Sabah erken saatlerde İstanbul Anadolu yakasında 16 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda torbacı gözaltına alındı.

“UYUMA” APLİKASYONU NASIL ÇALIŞIYOR

“Uyuma” uyuşturucu ihbar hattına düşen, ihbar yazısı veya fotoğraf konum bilgileriyle birlikte polis haber merkezine düşüyor. Burada ihbarı hızlı bir şekilde değerlendiren, haber merkezi polisleri, ihbar konusunu hem ilçe polislerine hem de narkotik polislerine anında iletiyor.


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