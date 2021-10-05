Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında Murat Ağırel hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.



'Murat Ağırel'i destekleyen grupları herkes öğrenecek'

Gökçek Murat Ağırel'in tanınması için bir el kitabı yayınladı. Gökçek konuşmasında, 'Bu kitapta Murat Ağırel'i destekleyen tüm grupları herkes görebilecek. Bu kitap eline geçen vatandaşlar Murat Ağırel'in nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu tam anlamıyla öğrenmiş olacak. Bu kitabı ücretsiz olarak dağıtacağız. Herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. İstihbarat belgelerini paylaştığı için 4 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişi ve şuan gazeteci kimliğinin arkasına saklanarak bu faaliyetlerini yürüttü. Bunları herkese ispatlayacağız. Kitap herkesin eline ulaştığında ne demek istediğim çok daha net anlaşılacak. Kitabın uzun soluklu bir devamı gelecek.' diye konuştu.



'CHP'lilerin reklam üzerine kurdukları bir belediye başkanlığı anlayışları var'

Gökçek yaptığı açıklamalarda CHP'li belediyelerin reklam üzerine kurduğu hizmet anlayışlarına değindi. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada bulunan koruma ordusuz gezdiği yönündeki paylaşımların arkasındaki gerçekleri açıklayan Gökçek şöyle konuştu: 'İmamoğlu'nun her yere metro yaptığı söyleniyor ve fotoğrafta gezdiği metro taksim metrosu 2000 yılında yapıldı. AK Parti zamanında yapıldı. Görüntülerde korumalar var. Sanki hiç koruma yok gibi yürüyor. Tamamen bir algı operasyonu. Ben kendisinin korumasız gezmesini istemem koskoca İstanbul Başkanı olarak. HDP ile bu kadar yakın duruyorlar diye teröristler kendisine bir şey yapmaz diye düşünmesin bunların ne yapacağı belli olmaz. Böyle bir durumun içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun korumazsız gezmemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada Eren Erdem algı operasyonu yapmaya kalkıyor.'









Esenler Otogarı esnafı CHP'li İBB'nin hizmetsizliğinden şikayetçi!

Osman Gökçek her şeyin bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Gökçek esenler otogarında çekilen görüntüleri değerlendirdi: 'Yaptıkları iş tamamen algı. Vatandaşın önüne 3 tane resim koyuyorlar onlar da durumu öyle zannediyor. Görüntülerde vatandaş tamamen pisliğin çamurun içinde. Bunları göstermiyorlar.'







CHP'li Belediyelerin hepsi borç batağında!

Osman Gökçek CHP'li belediyelerin borç batağındaki durumlarını gözler önüne serdi. "İstanbul 2 yılda 19 milyar lira borçlandı. Mansur Yavaş 3 milyar lira borçlandı. 2021 yılının ilk 8 ayında 1 milyar iki yüz otuz milyon lira, toplamda ise 3 milyar 45 milyon llira borçlandı.Bunu Ankara halkının görmesi lazım.Peki bunun karşılığında ne yapıldı Ankara'ya? Bunun sorgulanması lazım. Seçimde bir vaadi vardı suya indirim yapacaktı. Yaptı mı? Hayır aksine zam yaptı. 58 kilometre metro yapacaktı vatandaş hala bekliyor. Bu vaatler yerine gelmedi. Şuanda yapılmış bir metre metro yok üstüne 3 milyar 45 milyon lira borçlandı kendisi. Vatandaş 5 yılın sonunda bunları sorgulamaya başlayacak. Tunç Soyer CHP'li İzmir Belediyesi 2 buçuk yılın sonunda 12 milyar lira borçlu duruma getirdi."



