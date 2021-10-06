NATO: S-400 konusunda Türkiye'yi ikna edemedik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgütün Türkiye'yi Rus S-400 hava savunma sistemlerini terk etmeye ve onları Batılı ülkeler tarafından yapılan sistemlerle değiştirme konusunda ikna edemediği itirafında bulundu.



Stoltenberg, Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili soruyu yanıtladı.



Stoltenberg, toplantıda şunları söyledi:



"Daha önce de söylediğim gibi bu NATO için önemli bir konu. "S-400" hava savunma sistemleri NATO sistemleriyle entegre edilebilmeli. Ancak şu an için bu savunma sisteminde böyle bir imkan söz konusu değil"



S-400’ün NATO’ya entegre bir sistem olmadığını belirten Genel Sekreter, bu nedenle Türkiye’ye alternatif çözümler önerdiklerini belirtti ve bunlar arasında ABD sistemi olan Patriot ve Fransız-İtalyan ortak sistemi SAMP/T’yi gösterdi.



İttifak olarak bu meseleler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve DEAŞ'ın yenilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Hiçbir ülke Türkiye'den daha fazla mülteci kabul etmemiştir" şeklinde konuştu.



S-400 ANLAŞMASI



Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlatmıştı.



ABD'nin çeşitli yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddetmiş ve ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere devam etmişti. ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.