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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:52
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:22
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2012 yılında Hakkari/Dağlıca'da gerçekleştirilen ve sekiz askerimizin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan Doktor Rodi kod Özcan Yıldız, MİT operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 1999 yılında katılan Özcan Yıldız, uzun yıllar yurtiçinde çok sayıda kanlı eyleme katıldı. 2013 yılında Irak'ın kuzeyine kaçan Özcan Yıldız, Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

MİT tarafından uzun süre takip edilen Özcan Yıldız'ın, 2020 yılında örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara alanında görevlendirildiği tespit edildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle hedef listesine alınan Özcan Yıldız, MİT'in özel operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MİT'in yaptığı operasyonda amacın; üzerinden yıllar geçse de kanlı eylemlerde yer alan teröristlerin, er ya da geç bulunarak etkisiz hale getirileceği mesajının terör örgütüne verilmesi olduğunu öğrenildi.


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