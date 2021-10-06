Mevsimin ilk karı yağdı! Kent beyaza büründü!

Havaların soğuması ile birlikte kimi illerde kar yağışları da görülmeye başladı. Bu illerden biri olan ve hava sıcaklığının iki dereceye kadar düştüğü Ardahan'da da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.