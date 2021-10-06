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Mevsimin ilk karı yağdı! Kent beyaza büründü!

Mevsimin ilk karı yağdı! Kent beyaza büründü!

Havaların soğuması ile birlikte kimi illerde kar yağışları da görülmeye başladı. Bu illerden biri olan ve hava sıcaklığının iki dereceye kadar düştüğü Ardahan'da da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:18
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:21
Mevsimin ilk karı yağdı! Kent beyaza büründü!

Ardahan’a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı.



Gece başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise özlenen kar manzaralarıyla karşılaştı.

Ardahan’ın Göle ilçesine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı.

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan’ın Göle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam 21.30 sıralarında bir anda başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecan heyecanla karşılandı. Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.


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