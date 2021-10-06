Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman 2021?

“Mevlid Kandili 2021 ne zaman?” sorusu yeniden gündeme gelmeye başladı. Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed’in doğum gecesini ifade eder. Bu gece ifade etmek kat kat daha sevap almamızı sağlar. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili tarihi yaklaşıyor. Peki bu yıl Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2021 ne zaman? Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı…





Mevlid Kandili 2021 Ne Zaman?



Mevlid Kandili Önemi Nedir?



Mevlid Kandilinde Nasıl İbadet Edilir?



Mevlid Kandili bugün 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecektir. Bu gece ibadet etmek hepimize büyük sevap kazandırır.Mevlid, doğum zamanı anlamına gelir. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, sabır ve matanetini insanlığa sunduğu bir tazeleme mevsimidir. Mevlid Kandili Peygamber Efendimizi anlamak ve anmak için çok iyi bir gündür.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bazı özel gün ve gecelerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu nedenle özel gün ve geceleri bağışlanmak için bir fırsata çevirmemiz gerekir. Müminler Kandil gecelerinde hata ve günahları için tövbe etmeli, dua etmeli ve hayatlarının gidişatını gözden geçirmelidir. Kur’an-ı Kerim okuyup bu geceyi değerlendirmeli, kaza ve nafile namazı kılmalıdır.Ayrıca Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak büyük sevaptır.?” ve ”?” sorularının yanıtı bu şekildedir.