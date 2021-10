Kışın tamamen durabilir! Uzmanlar yaklaşan tehlikeyi duyurdu

Siyasi görüşü ne olursa olsun İstanbul'da toplu taşıma araçları ya da özel araç kullanan her vatandaşın ortak kanaati şu: 'İstanbul trafiği her geçen gün çekilmez bir hal alıyor.'



Saatlerce otobüs duraklarında bekleyenler, arızalı İETT araçlarını itmek zorunda kalanlar, saatlerce akmayan trafikte işlerine yetişmeye çalışan sürücüler bu sorunun nasıl çözüleceğini merak ediyor.



Peki bu sorunun muhatabı kim? Hiç kuşkusuz iki muhatap var: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaşım Daire Başkanlığı.



'İstanbul'un trafik sorununu ortadan kaldıracağım' vaadi ile seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetiminden şu ana kadar vatandaşları tatmin edici bir açıklama gelmedi.



Biz de konunun iki uzmanına İstanbul'un trafik meselesini sorduk: İBB Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Mustafa Ilıcalı.



ULAŞIMDAKİ YETİŞMİŞ YÖNETİCİLERİ SÜRGÜNE GÖNDERDİLER



Ekrem İmamoğlu 2019 yerel seçimleri öncesinde 'trafiği İstanbul'da sorun olmaktan çıkaracağız' vaadinde bulunmuştu. İstanbul'un trafiğini bırakın azaltmayı, mevcut durumunun korunması için bile sürekli yatırım yapılması gerekir.



İBB YÖNETİMİ TRAFİĞİ SORUN GÖRMÜYOR



Ancak ne yazık ki mevcut İBB yönetimi trafik konusunu kafasında sorun olmaktan çıkarmış. Vatandaşın yaşadığı çileye ise hiç önem vermiyorlar.



İstanbul'da geçmiş dönemde 45 km olan metroyu 330 km olarak devrettik. Yeni dönemde 2,5 yılda ise 12 km'lik bir ilerleme sözkonusu. Bizim dönemimizden devreden 10 metro projesi ise maalesef kaplumbağa hızıyla ilerliyor.



Ulaştırma Bakanlığı ise bu konuda çok ciddi aşama kaydetti.



İBB'nin metro konusundaki ihmali maalesef karayolarına trafik olarak yansıyor. Başakşehir ilçesinde 7-8 bölgedeki karayolu projesinin sadece bir tanesi ilerliyor. Bu örnekleri çoğaltabilirim.



TECRÜBELİ İSİMLER SÜRGÜN EDİLDİ, İŞİ BİLMEYENLER GELDİ



Ulaşım alanında bizim dönemimizde çok tecrübeli isimler vardı. Genel Sekreter Hayri Baraçlı, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu İBB Ulaştırma kadrolarından gelmiş isimlerdi. Ondan sonra da çok değerli isimle ulaşım alanında İBB'de büyük gayretler gösterdi. Bu yetişmiş ve deneyimli yöneticilerimizin tamamı yeni dönemde alakasız birimlere sürgüne gönderildi. Yerine tecrübesiz isimler getirildi. 3-4 daire başkanı değiştirildi ama yine olmadı.



ULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANI İZMİR'DEN GELDİ, İSTANBUL'U TANIMIYOR



Şu anki Ulaşım Daire Başkanı İzmir'den getirildi. İzmir'den gelen bir isim İstanbul'un trafik sorununu ne kadar bilebilir. Kurumun içinde yetişmiş isimlere değer verilmediği için İstanbul trafiği bu hale geldi. Bir daire başkanının 'beni mesai saatleri dışında aramayın' dediğini biliyorum. Bir daire başkanı gerekirse gece üçte, dörtte aranır. 'Beni yediden sonra aramayın' diyen yöneticilerle yola çıkarsanız işte ortaya böyle sonuçlar çıkar



ATİNA'DAN İSTANBUL'U YÖNETEMESİNİZ



İBB yönetiminin İstanbul'un trafik sorunun çözmek gibi bir derdi yok. Koskoca İBB'de 6 ayda bir defa koordinasyon toplantısı yapılmış. Algılarla dikkatleri başka yöne çekerek sorunların üzerini örtmeye çalışıyorlar. Atina'dan, Ankara'dan bu şehri yönetemezsiniz. Siyasi hedefleriniz uğruna İstanbul'a bu kadar zarar veremezsiniz. Bu şehri yaşamanız gerekiyor. Yoksa asla başarılı olamazsınız.



İETT'DE SORUN DAHA BÜYÜK



İETT'de çok ciddi bir problem var. İnsanlar toplu taşıma kullanamıyor. Toplu taşıma duraklarında daha önce görülmemiş kuyruklar oluşuyor. Kış aylarında insanları 1-2 saat otobüs duraklarında bekletirseniz toplum sağlığını tehlikeye sokarsınız. Sefer sayıları da çok sorunlu. Rakamları takla attırdıklarını düşünüyorum. Arızalarla ilgili çok sık şikayet alıyoruz. Kurum içerisinde bilgi almaya çalışıyoruz.



ARAÇLARIN BAKIMINI MERCEDES'E DEĞİL YANDAŞLARINA VERDİLER



Bakım ve onarım süreçlerinde çok ciddi problem var. Bunun sebebi ise İBB ile hiç çalışmış bir şirkete tüm İETT ihaleleri verilmiş olması. Mercedes'in bile kendi araçlarının bakım ve onarımları konusunda yetersiz görüldüğü açıklandı. Mercedes'e kendi araçlarının bakımını yapmasını izin vermiyorsunuz ama hiç deneyimsiz yandaşlarınıza ihaleleri veriyorsunuz. İhalelerle ilgili problemi inceliyoruz. Buradaki CHP'li isimler konusunu derinleştirdik. Kamuoyu ile paylaşacağız.



İst. Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Prof. Mustafa Ilıcalı:



'İSTANBUL'DA KAOS OLACAĞINI 2 YIL ÖNCE SÖYLEDİM'



İstanbul'un trafiği her geçen gün kötüye gidiyor. Ben bunu yaklaşık 2 yıldır söylüyorum. Pandemi sürecinin başında şunu söylemiştim: 'Bu süreç bittiğinde İstanbul'da büyük bir trafik kaosu olur.'



DAHA KÖTÜSÜ DE OLABİLİR



Şu anda toplu ulaşım 6 milyonu yakalamış durumda. Pandemi öncesi 7,5 milyondu. Pandemi koşulları nedeniyle toplu taşımadan kaçan yüzde 10'luk bir yolcu var. 400 bin kişi trafiğe ilave oldu. Yollar yetersiz ve iyi çalıştırılamıyor. Trafiğin yakın gelecekte daha kötü bir hal alacağını sürekli söylüyorum.



TOPLUM ULAŞIM ARTMALI VE GÜVENLİ OLMALI



Acil kısa vadede toplu ulaşım araçlarının sayısını ve güvenliğini arttırmak gerekir. Toplu taşımadan kaçan yolcular tekrar kazanılmalı. Bunun yanında bir şeridin toplu taşıma araçlarına ve taksilere ayrılması gerektiğini şiddetle öneriyorum. Bu dünyada kabul gören bir uygulama.



İstanbul'da trafik sinyalizasyonları sabit zamanlı çalışıyor. Gelen trafiğe göre bu sistem duyarlı değil. Acil bunları haletmek gerekir.



KIŞ ŞARTLARINDA DAHA DA ARTACAK



Bunun yanında deniz trafiğinden daha fazla faydalanılmalı. Kademeli mesai sistemi ve esnek mesai konusunu yeniden gündeme getirilmeli. Bisiklet ve scoter ile ilgili belediyenin bir düzenleme yapması gerekiyor.



Hiç değilse 15 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu önlemleri alması gerekiyor. Yapılmadığı takdirde şunu üzülerek söylüyorum İstanbul trafiği kış şartları ile birlikte duran bir hale gelir. Acil önlem alınmalı.