Kemal Kılıçdaroğlu: Köprü otoyol ve tünel yapımına karşı çıkmadım

"Bu hükumet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim alkışlayacak halimiz yok" açıklamasını yapan CHP, Türkiye'nin dev projelerine bugüne kadar hep karşı çıktı.



YATIRIMLARA KARŞI ÇIKTI



Bugüne kadar İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yusufeli Barajı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü gibi birçok proje, CHP’ye rağmen hayata geçirildi.



'KARŞI ÇIKMADIK' ÇIKIŞI



Ancak, Mersin'de Nakliyeciler Buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar hiçbir proje karşı çıkmadığını öne sürdü.



"İHTİYAÇ VARSA YAPILIR"



Kılıçdaroğlu, "Otoyollar, köprüler ve tüneller yapıyorlar; gayet güzel. Niye yaptınız diye hiç sormadım? İhtiyaç varsa yapılır" ifadelerini kullandı.