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İşte ABD'nin gerçek yüzü: Yüz binlerin içler acıtan görüntüsü

İşte ABD'nin gerçek yüzü: Yüz binlerin içler acıtan görüntüsü

Dünyanın 'süper gücü' olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri'nin perdelenen bir yüzü var: Evsizler! ABD'de yaklaşık 580 bin evsizin, yaklaşan kış aylarında sokaklarda kalmaya devam edeceği düşünülüyor. Evsiz kişilerin sorunları ne sosyolojik ne de siyasi gündemde yer alıyor.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:38
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:38
İşte ABD'nin gerçek yüzü: Yüz binlerin içler acıtan görüntüsü

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de yaklaşık 580 bin evsiz, yaklaşan kış aylarında sokaklarda kalmaya devam edecek.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en büyük darbeyi yiyen ABD'de sokaklarda yaşayan yaklaşık 580 bin insan, ülkede gündem olmasa da yaklaşan kış aylarında kalacak sıcak bir yer arayışına girecek.

ÜLKENİN GÖRMEZDEN GELİNEN GERÇEĞİ!

Ülkede en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yaparken ülkenin ve dünya siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Beyaz Saray ve Kongre Binası gibi önemli yerlerin hemen yanı başında yaşayan evsizler, yaz aylarında çadırlarında hayatlarını sürdürüyor, kış aylarında ise genellikle sıcak hava akışının olduğu mazgalların üzerinde uyuyor.

Öte yandan evsiz kişiler, adeta ülkenin bir gerçeği olmuş durumda. Birçok kişi, günlük hayatını sürdürürken yanından geçip gittiği evsizlere bakmıyor.

Kış ayları yaklaşırken evsiz kişilerin sorunları ne sosyolojik ne de siyasi gündemde yer alıyor.


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