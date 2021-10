İstanbul’da trafik çilesi büyüyor: Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik

Ataköy ile Ikitelli arasinda 2018 yilinda bitirilmesi gereken metro insaati tamamlanmadigi için bölgede yasanan trafik hayati olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah is yerine gitmeye çalisan vatandaslar Yenibosna Çobançesme kavsaginda metro santiyesi nedeniyle kapatilan yol nedeniyle uzun süre trafikte kaliyor. E-5 karayolundan Çobançesme Kavsagina baglanmak isteyen araçlar metro santiyesi nedeniyle yogun trafik olusturdu. Basin Eksperes’ten Çoban çesme kavsagina baglanmak isteyen araçlar trafigi daha yogunlastiriyor. Çobansesme kavsagi çevresinde 2-3 kilometre boyunca uzanan araç kuyruklari havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Mesai baslangiç ve bitis saatlerinde uzun süre trafikte kalan araç sürücüleri duruma tepki gösterdi.



“Her sey güzel olacak dediler ancak göremedik”



Ise gitmek için uzun süre trafikte bekledigini ifade eden Burak Tavsanci, “30 dakikadir Çobançesme kavsaginda bekliyoruz. Eskiden 5 dakikada gittigimiz mesafeyi simdi 30 dakikada geçemiyoruz. Her sabah bu çileyi çekiyoruz, bu trafik sorununa bir çözüm bulmalari gerekiyor. Her sey güzel olacak dediler ancak göremedik böyle bir sey. Tek yaptiklari metro pankartini asmak oldu” ifadelerini kullandi.



“Trafik nedeniyle çok sikayetçiyim”



Okula gitmek için trafik nedeniyle yolda inmek zorunda kalan lise birinci sinif ögrencisi Enes Altunisik, “Geldigim yer uzak oldugu için erken çikiyorum, trafik nedeniyle servis aracimiz bizi yolda birakmak zorunda kaldi. Trafik nedeniyle çok sikayetçiyim okula derslerimize geç kalmak zorunda kaliyoruz” diye konustu.



“Arabalarin altinda kalmaktan son anda kurtuldum”



Ise gitmek için saatlerce trafikte kaldigini ifade eden Ferhat Dursun, “Trafik her gün giderek artiyor. Bugün daha fazlaydi. Dolmus bizi yol ortasinda birakti inen insin dedi.



Yol ortasinda indik karsiya geçmeye çalisirken arabalarin altinda kalmaktan son anda kurtuldum. Bu durumdan çok sikayetçiyim. Karsiya geçmeye çalisiyoruz yaya geçidi bulunmuyor” ifadesini kullandi.



Ataköy ile Basin Ekspres Ikitelli arasinda 12 istasyondan olusan metro, saatte 35 bin yolcu tasima kapasitesine sahip olacak. 2018 yilinda bitirilmesi planlanan yer alti ve istasyon çalismalari 3 yili askin süre aksadi, Imamoglu yönetiminin yaptigi açiklamalarda 2021 yili sonunda bitirilecegi bildirildi.