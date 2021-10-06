İsmail Saymaz'a göre rektörün aracının üstüne çıkıp tepinen ve polise terörist diyen vandallar masum

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun göreve gelmesiyle birlikte başlayan eylemler, yeni rektör Naci İnci

döneminde de sürüyor.



Son olarak geçtiğimiz gün eylemciler, protestonun şiddetini artırarak Rektör İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin

vermedi.



Daha sonra yarı çıplak bir öğrenci, aracın üzerine çıkarak Naci İnci'ye tacizde bulundu, tam bir vandallık örneği sergiledi.



BU KEZ DE POLİSE TERÖRİST DEDİLER



Ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından eylemciler, akşam saatlerinde de protestolarını sürdürdü.





Okulun önünde toplanan kalabalık, sloganlar atarak polise hakaret etti. Grubun içinden bir şahıs polisi göstererek, "Terörist kimler şimdi

görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Teröristler işte bunlar." dedi.



İSMAİL SAYMAZ'A GÖRE CİCİ ÇOCUKLAR



Gazeteci İsmail Saymaz ise rektörün aracına çıkıp şiddet eylemi yapan, polise "terörist" diyen vandallara sahip çıkarak "Rektörün arabasının

önünde durdular, biri ön kaportaya atladı diye soruşturma mı açılır? Haydi açıldı, evden gözaltı mı yapılır?" ifadelerini kullandı.