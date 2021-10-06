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İsmail Saymaz'a göre rektörün aracının üstüne çıkıp tepinen ve polise terörist diyen vandallar masum

İsmail Saymaz'a göre rektörün aracının üstüne çıkıp tepinen ve polise terörist diyen vandallar masum

Son aylarda bilimsel çalışmalarla değil yeni bir Gezi kalkışmasının kuluçkası olarak kullanılmaya çalışılan Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz gün eylemciler, protestonun şiddetini artırarak Rektör İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi. Vandallar aracın üzerine çıkarak Naci İnci'ye tacizde bulundu. Ardından grubun içinden bir şahıs polisi göstererek, "Terörist kimler şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Teröristler işte bunlar." dedi. Gazeteci İsmail Saymaz ise vandallara sahip çıkarak "Rektörün arabasının önünde durdular, biri ön kaportaya atladı diye soruşturma mı açılır? Haydi açıldı, evden gözaltı mı yapılır?" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:47
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:48
İsmail Saymaz'a göre rektörün aracının üstüne çıkıp tepinen ve polise terörist diyen vandallar masum

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun göreve gelmesiyle birlikte başlayan eylemler, yeni rektör Naci İnci
döneminde de sürüyor.

Son olarak geçtiğimiz gün eylemciler, protestonun şiddetini artırarak Rektör İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin
vermedi.

Daha sonra yarı çıplak bir öğrenci, aracın üzerine çıkarak Naci İnci'ye tacizde bulundu, tam bir vandallık örneği sergiledi.

BU KEZ DE POLİSE TERÖRİST DEDİLER

Ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından eylemciler, akşam saatlerinde de protestolarını sürdürdü.


Okulun önünde toplanan kalabalık, sloganlar atarak polise hakaret etti. Grubun içinden bir şahıs polisi göstererek, "Terörist kimler şimdi
görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Teröristler işte bunlar." dedi.

İSMAİL SAYMAZ'A GÖRE CİCİ ÇOCUKLAR

Gazeteci İsmail Saymaz ise rektörün aracına çıkıp şiddet eylemi yapan, polise "terörist" diyen vandallara sahip çıkarak "Rektörün arabasının
önünde durdular, biri ön kaportaya atladı diye soruşturma mı açılır? Haydi açıldı, evden gözaltı mı yapılır?" ifadelerini kullandı.


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