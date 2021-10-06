Fransız balıkçılar, İngiltere'yi Noel tedarikini kesmekle tehdit etti

Noel öncesi akaryakıt tedarik krizi ve kasap eksikliği yaşayan İngiltere, şimdi de Fransa ile karşı karşıya geldi.



İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen 64 Fransız balıkçı teknesine lisans verirken, 75'ine ise lisans vermeyi reddettiğini açıklamıştı.



İNGİLTERE İLE FRANSA ARASINDA BALIKÇILIK GERİLİMİ



Bunun üzerine Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere'nin Fransız balıkçılarının İngiliz sularında avlanmalarına izin vermemesi üzerine, Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşulları konusunda Avrupa Birliği'nden (AB) İngiltere'ye karşı 'daha katı olmasını' istedi.



TEDARİK KESİNTİSİ TEHDİDİ



Gerektiğinde İngiltere ile iş birliğinin sorgulanacağı tehdidinde bulunan Castex'in ardından bir tehdit de Fransız balıkçılardan geldi.







Fransız balıkçılar, Başbakan Boris Johnson'ın lisanslar konusunda geri adım atmaması halinde İngilizleri 'yiyecek çok güzel şeyleri olmayacak' konusunda uyardı.



STOKÇULUK YAPAN İNGİLİZE UYARI



Balıkçılar, limanları ablukaya almak ve İngiltere'yi Noel tedarikini kesmekle tehdit etti. Calais Limanı'nda ve Manş Tüneli'nde operasyonların durdurabileceği uyarısı yapıldı.



Fransa'nın uyarısı, İngiltere'de yaşanan enerji arzı krizi, benzin kıtlığı ve bazı ürünlerin bu Noel'de tükenebileceği korkusuyla donmuş hindi, parti atıştırmalıkları ve çikolata stoklanmasının ardından geldi.



'DAHA FAZLA KAOSLA TEHDİT EDİYORLAR'



Mirror gazetesi, Fransa'dan yapılan açıklamaları, 'Fransız balıkçılar, şimdi daha fazla kaosa neden olmakla tehdit ediyor.' şeklinde aktardı.



'ÜRÜNLERİN İNGİLTERE'YE ULAŞMASINI DURDURURUZ'



Fransa'nın kuzey kesiminin Balıkçılık Komitesi Başkanı Olivier Lepretre, 'Müzakereler başarısız olursa, tüm Fransız ve Avrupa ürünlerinin İngiltere'ye ulaşmasını ve tüm İngiliz ürünlerinin Avrupa'ya ulaşmasını durduracağız. Boris geri adım atmazsa, İngilizlerin bu Noel'de yiyecek pek çok güzel şeyi olmayacak. Umarım iş bu noktaya gelmez.' dedi.



GERGİNLİĞİN BAŞLAMASININ NEDENİ



Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle mayısta, Fransa ile İngiltere arasında gerginlik başlamıştı.







Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.



DONANMA GEMİLERİ GÖNDERİLDİ



İngiliz hükümeti de Jersey Adası'na 'ihtiyati bir önlem' olarak iki donanma gemisi göndermişti. Buna karşılık Fransa da aynı şekilde adaya iki donanma gemisi göndermişti.



Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.