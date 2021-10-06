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Ekonomi
Fiyatlara karşı hamle üstüne hamle geliyor! PTT de ucuz gıda harekatı başlattı

Fiyatlara karşı hamle üstüne hamle geliyor! PTT de ucuz gıda harekatı başlattı

Yüksek gıda fiyatlarına karşı alınan önlemlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artırılması ve perakende düzenlemesini için çalışmalar sürerken PTT de harekete geçti. PttAVM.com, bünyesindeki kooperatif ürünlerini çeşitlendirerek vatandaşa ucuz gıda ulaştıracak.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:27
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:33
Fiyatlara karşı hamle üstüne hamle geliyor! PTT de ucuz gıda harekatı başlattı

AK Parti, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için daha önce gündeme gelen perakende düzenlemesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. AK Parti kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.

PTT DE HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, aralarında Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin de bulunduğu kuruluşların online gıda satışını çeşitlendireceklerini bildirdi.

'DAHA FAZLA ÜRÜNÜ VATANDAŞLA BULUŞTURACAĞIZ'

PttAVM.com, bünyesindeki kooperatif ürünlerini çeşitlendirecek. Çevikoğlu, 'Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ürünlerini uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde vatandaşla daha fazla ürünü buluşturmayı hedefliyoruz' dedi.

'ÜCRETSİZ KARGO SEÇENEĞİ İLE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Piyasadaki fiyat denetimlerinin son dönemde sıkılaşmasını desteklediklerini kaydeden Çevikoğlu, 'Biz de kendi içimizde satıcılarımızın belirlediği ürünlerde yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

Kooperatif ürünlerinin vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirten Çevikoğlu, 'Kooperatiflerimizin zeytinden bala, yağdan şekere, çikolatadan bakliyata birçok ürünü platformumuzda bulunuyor. Birçok üründe ücretsiz kargo seçeneğiyle de alışverişlerde destek olmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.


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