Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. 6 saati aşan kesinti, tüm dünyada etkisini gösterdi. Ortaya atılan iddialar da kullanıcıları korkuttu. İşte tarihi çöküşün hikayesi:



HATALI YAPILANDIRMA



Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını söyledi. Janardhan, 'Platformlarımızda yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz' ifadesini kullandı. Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı. Ancak 3 milyar hesabın bilgilerine ulaşıldığı iddiaları herkesi panikletti.



'ÇALIŞANLAR KAPIDA KALDI'



Amerikan New York Times (NYT) gazetesi teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye alınmadıklarını yazdı. Haberi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını aktardı.



Facebook bir yandan çökmeyle uğraşırken, diğer yandan bilgi satışı haberleri çıktı. İki olay birbirinden alakasız olsa da benzer zamanlarda duyulması aralarında bir ilişki olduğu düşüncesini doğurdu. Bir hacker forumuna 22 Eylül'de 1.5 milyar kullanıcının verilerinin satılık olduğu yazıldı. Hacker her 1 milyon kişilik veriyi 5 bin dolara sattığını yazdı. Hacker grubu Anonymous ise 'Aslında olan şey şuydu; Birisi web kazıma yoluyla 1.5 milyar kişiye ait kullanıcı verisini indirdi. Bu verilerin hepsi zaten açık bilgilerdi' açıklaması yaptı.



AĞIR FATURA BORSADA KAYIP 49 MİLYAR DOLAR



Tarihi çöküş, şirketin ABD borsalarında NASDAQ Endeksi'nde işlem gören hisselerini de sarstı. Seans içinde yüzde 7'ye yakın değer kaybeden Facebook hisseleri günü yüzde 4.9'luk kayıpla kapattı.



ZUCKERBERG'İN KAYBI 6 MİLYAR DOLAR



Facebook hisselerindeki düşüş, sosyal ağın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetine de hemen olumsuz yansıdı. Zuckerberg'in kişisel serveti 1 günde 5.9 milyar dolar eridi.



EKONOMİK KAYIP 1.1 MİLYAR DOLAR



Facebook, Instagram ve WhatsApp'a, dünya genelinde ve aynı anda erişilememesinin küresel ekonomiye 1 saatlik maliyeti 161 milyon dolar, toplam 1.1 milyar dolar olarak hesaplandı.



BEYAZ SARAY: KONTROL EDİLEMEYEN GÜÇ



Yaşananlar üzerine Beyaz Saray da açıklama yaptı. Açıklamada federal düzenleme sinyali verildi, 'Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık. İletişim platformları kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar' denildi.

