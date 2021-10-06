Dünyayı şok eden iddia! Einstein uzaylıları inceledi!

Alman bilim adamı Albert Einstein’ın 1947’de ABD’nin New Mexico eyaletindeki Roswell kasabasında UFO (tanımlanamayan uçan nesne) kazasının gerçekleştiği iddia edilen yeri, rehberli bir şekilde gezdiği iddia edildi. Bu gezi sırasında Einstein’a eşlik eden asistan Dr. Shirley Wright’ın kamuoyuna yeni açıklanan ses kayıtlarında, kendisine ve Einstein’a 5 uzaylı cesedi gösterildiğini söylediği ortaya çıktı.



2015’te ölümünden kısa bir süre önce, 85 yaşındayken, UFO avcısı Sheila Franklin ile röportaj yaparak gerçekleri açıklayan Wright, söz konusu ses kayıtlarında, gördüklerini hiç kimseye anlatmamasının “emredildiğini” ifade ediyor. 1947 yazında prestijli Princeton Üniversitesi’nde Einstein için çalışmak üzere seçilen Wright, Temmuz 1947’de düştüğü bildirilen disk şeklindeki uzaylı gemisinin bir tarafının hasarlı göründüğünü söyledi. Uzay gemisinin etrafının, korumalar, fotoğrafçılar ve uzmanlarla çevrili olduğunu iddia eden Wright, Einstein’ın aracın itme sistemini incelediğini öne sürdü.



‘Dar kıyafetliydiler’



Einstein’ın gerçek kanıtları görmekten hiç rahatsız olmadığını belirten Wright, “İlk yorumlarını notlarıma kaydetmedim ama Einstein uzaylıların Dünya’ya geldiklerine şaşırmadığına dair bir şeyler söyledi. Bu olay evren hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimize dair umut verdi ve iki dünyamız için de bu durumun faydalı olması gerektiğini savundu” dedi.



Ses kaydında Einstein ile birlikte 5 uzaylının cesedini yakından incelediklerini de iddia eden Wright, “Bana uzaylıların hepsi aynı gibi görünüyordu. Yaklaşık 1.5 metre boyunda, saçsızlardı, büyük kafaları ve kocaman kara gözleri vardı. Tenleri hafif yeşilimsi bir renkle griydi” ifadelerini kullandı. Wright, dar bir kıyafet giyen uzaylıların göbekleri veya cinsel organları olmadığını duyduğunu da belirtti.



Einstein 1920’deki bir röportajda insanların evrende yalnız olmadığını belirterek, “Mars ve diğer gezegenlerde yerleşim olduğuna inanmak için her neden var. Dünya neden insan yaşamını destekleyen tek gezegen olsun ki?” demişti.