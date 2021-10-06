Diyarbakır'da 6-8 Ekim alarmı! Emniyet harekete geçti

6-8 Ekim terör olaylarının yıldönümü bahanesiyle PKK/KCK örgüt mensuplarının eylem yapacakları bilgisini değerlendiren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimleri, Diyarbakır merkezde ve Silvan ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarında Dijital ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor. Adreslerinde bulunmayan bazı şahısların yakalanması için operasyon sürüyor.