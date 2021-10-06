Dijital diktatör Facebook’tan ne ABD’de ne de başka ülkede hesap sorulamıyor! Dokunulmazlık kalkacak mı?

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook son dönemde ardı ardına çıkan

skandallarla sarsılıyor. Whatsapp ve Instagram'ı da bünyesinde barındıran

Facebook'a 7 saat boyunca erişim sağlanamaması sosyal medya deviyle ilgili

soru işaretlerini artırdı.





Kesintinin yaşandığı süre boyunca sorumluluktan kaçıp herhangi bir açıklama

yapmayan Facebook ile ilgili sarsıcı bilgiler ortaya döküldü. Daha önce

Facebook'ta çalışan Frances Haugen adlı muhbir, şirketin algoritmalar

vasıtasıyla küresel kaosu beslediğini ifşa etti.



Frances Haugen, Facebook'un Amerika'da kongre baskınına nefreti

körükleyerek destek verdiğini ileri sürdü. Biden'ın başkan seçildiği dönemde

Facebook'un nefret ve yanlış bilginin yayılmasını önlemek için kurulan

sistemleri devre dışı bıraktığını söyleyen Haugen, şirketin tam aksine

algoritmalarla nefreti beslediği söyledi.



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Platformun kar elde etmek için algoritmalarını nefret ve yanlış bilgiyi

körükleyecek şekilde dizayn ettiğini vurgulayan Haugen, algoritmaların

beslediği düşmanlıkların insanların daha fazla Facebook'ta vakit geçirmeye

ittiğini ve Facebook'un bundan dijital reklamlar ile büyük kârlar elde ettiğini

belirtti.



HAYATİ BİLGİLERİ KASITLI SAKLIYOR



Facebook muhbiri Frances Haugen, ABD senatosundaki konuşmasında ise

şirketin hayati bilgileri kasıtlı sakladığını söyledi. Facebook dışında neredeyse

hiç kimse Facebook'un içinde ne olduğunu bilmediğini ileri süren Haugen,

"Şirket, kamudan, ABD hükümetinden ve dünyanın dört bir yanındaki

hükumetlerden hayati bilgileri kasıtlı olarak saklıyor" dedi