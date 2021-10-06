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CIA'in onlarca ajanı yurt dışında tespit edilip öldürüldü

CIA'in onlarca ajanı yurt dışında tespit edilip öldürüldü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), başta Rusya, Çin, İran ve Pakistan olmak üzere yurt dışındaki onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı, öldürüldüğü veya ikili çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:35
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:36
CIA'in onlarca ajanı yurt dışında tespit edilip öldürüldü

Amerikan New York Times gazetesi, istihbarata karşı koyma yetkililerinin, geçtiğimiz hafta CIA'nın yurt dışı istasyonlarına yolladığı bir bilgi
notuna ulaştı.

Konuya ilişkin gazetede yer alan haberde CIA'nın istihbarata karşı koyma merkezinin bilgi notunda son birkaç yılda öldürülen tutuklanan


Konuya ilişkin gazetede yer alan haberde, CIA nın istihbarata karşı koyma merkezinin bilgi notunda, son birkaç yılda öldürülen, tutuklanan
veya büyük olasılıkla ikili çalıştırılan onlarca yabancı muhbir tespit ettikleri belirtildiği öne sürüldü.

Bilgi notunda, Rusya, Çin, İran ve Pakistan gibi ülkelerin CIA muhbirlerini avladığı ve bazılarını ise ikili çalıştırdığı ileri sürülürken, teşkilatın
istihdam yaparken muhbirlere çabuk güvendiği, yabancı istihbaratları azımsadığı ve işe almada aceleci davrandığı iddia edildi.

Çok sayıda muhbirin yakayı ele vermesinde yabancı istihbaratların biyometrik ölçümler dahil birçok yenilikçi teknolojiyi kullandığı belirtilen
bilgi notunun bölgedeki CIA ajanlarını bilgilendirme amacıyla gönderildiği öne sürüldü.


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