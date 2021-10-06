CHP’nin enkazları: Bitmeyen inşaatlar çöpe dönen projeler

CHP'li belediyeler söz verip başladıkları projeleri bitiremiyor...



Otogar hala bekliyor



CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında 20 milyon 813 bin lira bedelle yapımına başlanan ve teslim tarihi 2018 olarak belirlenen Süleyman Paşa otogarı aradan geçen süreye rağmen hala bitirilemedi.











Işık bir türlü görünmedi



CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de kazı çalışmalarına başlanılan Buca Tüneli'nde yüklenici firmanın işten çekilmesi üzerine inşaat çalışmaları 2019 yılında durduruldu. İnşaatında bir ilerleme kaydedilemeyen Buca Tüneli'nin yeni ihalesinin ne zaman yapılacağı ve projenin ne zaman tamamlanacağı belirsizliğini koruyor.



Atıl durumda



2012'de planlanmaya başlayan ve bir yarışmayla belirlenen Çanakkale Belediyesi Hizmet Binası projesi yılan hikayesine döndü. CHP'li belediye, projeyi 6 yıldır bitiremedi. Proje, 47 milyon lira bedelle ihale edilerek 2015 yılında yapılmaya başlandı. 2018 yılında kaba inşaat halindeyken yapımı duran proje üç yıl boyunca atıl durumda kaldı. 2021 yılında 49 milyon lira bedelle yeniden ihalesi yapılan projenin yapımı ağır aksak ilerliyor.







Bırakıp kaçtı



Muğla'nın merkeze bağlı Menteşe ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğiyle planlanıp 2018 yılında inşaatına başlanan Menteşe Kent Meydanı projesinin yapımı için ihaleyi alan firma, parasını alamadığı gerekçesiyle inşaatı durdurdu ve kenti terk etti. Yapımı yılan hikayesine dönen ve 13 Ağustos 2019 tarihinde bitirilmesi gerekilen proje hala inşaat aşamasında.



Meydanı açamadılar



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye başkanı olduğu dönemde 2016 yılında başlayan Seyhan Kent Meydanı projesi, 2019'da yapılan yerel seçimlerden önce bitirilecekti ancak 2021 yılı itibariyle proje henüz hizmete açılamadı.



Proje bile yok



2019 yılında CHP'nin kazandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi, proje bitirmek bir yana bugüne kadar herhangi bir projeye de başlamadı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında “Başlayan bir projeniz var mı?” sorusu üzerine zor anlar yaşayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Neyse şimdi bulamadım” ifadelerini kullanarak soruyu geçiştirmeye çalışmıştı.







Yurtlara kilit



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Küçükçekmece ve Bağcılar'da yapımına başlanılan 2 bin 219 öğrenci kapasiteli yurt projelerini tamamlayıp öğrencilerin hizmetine sunmak yerine yerine projelerin inşaatını durdurdu. Küçükçekmece ve Bağcılar'da bulunan yurt inşaatlarına İBB tarafından tek bir çivi dahi çakılmadı.



3 katlı Kent Evi 8 yıldır bitmedi



CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılında yapımına başlayıp 1 yıl sonra teslim etmeyi taahhüt ettiği Kent Evi projesi 8 yıldır bitirilemedi. Nikah ve kokteyl salonu olarak planlanan 3 katlı projenin 3 milyon liralık maliyeti iş artışlarıyla birlikte 23 milyon lirayı buldu.



Bana devretsinler 6 ayda bitiririm



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bitirilmeyen öğrenci yurtları nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi. Çağırıcı, İBB'nin yapımına 2017'de başlanan ve içerisinde 344 kişilik öğrenci yurdu bulunan Yenimahalle Gençlik Merkezi projesini durdurduğunu hatırlatarak “Üniversite öğrencilerinin yurt problemini dile getirenler, bitme noktasına yaklaşmış bir projeyi durdurdular. Yurda 2,5 yıldır çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. ‘Bana devredin' diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm” dedi.