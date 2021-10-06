CHP'nin dayakçı vekili Hüseyin Yıldız'ı eski danışmanı deşifre etti: Bu ilk değil! .

CHP'de skandallara karışan isimlere eklenen son isim Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız oldu. Takvim.com.tr, Yıldız'ın TBMM'de birlikte çalıştığı

kadın danışmanı dövdüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiğini ortaya çıkarmıştı. Hüseyin Yıldız'ın 2015-2017 yılları

arasında danışmanlığını yapan Sercan Seyhan, kendisinin de kadına şiddet olayına bizzat şahit olduğunu anlattı.



KADIN DANIŞMANI YİNE TOKATLADI



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, skandallarına bir yenisini daha ekledi. 6-7 sene önce kadın danışmanı S.B.'yi

Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi, yine Ankara'da tokatladı.

İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, "Çıkaramazsın" cevabını

verince, ikili arasında tartışma çıktı.



Bu sırada öfkesine hâkim olamayan CHP'li Yıldız danışmanını tokatladı. Polise giderek, uğradığı saldırıyı anlatan E. Ç., Yıldız'dan şikayetçi oldu.



BU İLK VUKUATI DEĞİL



Hüseyin Yıldız'ın 2015-2017 yılları arasında danışmanlığını yapan Sercan Seyhan, kendisinin de kadına şiddet olayına bizzat şahit olduğunu

anlatarak, "İşle ilgili bir sorun yaşadığı kadın danışmanı S. B.'yi meclisteki odasında, gözümün önünde darp etti.



İlk vukuatı değildi. Sayın Kılıçdaroğlu 'kadına şiddete hayır' diyor. Soruyorum. Yıldız'ın bu tutum ve davranışının sonucu ne

olacak? Bu ilk değil, ikinci kadına şiddet vakasıdır" diye konuştu. Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı

nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel

kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı.



Ezgi Yıldız, ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Ezgi Yıldız'ın son olarak

belediyenin Hukuk İşleri Müdürü yapılması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve

bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan

davaları nasıl takip edeceği de merak konusu olmuştu.





