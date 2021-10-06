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Boğaziçi Rektörünün aracına saldıranlara gözaltı! O isim de aralarında

Boğaziçi Rektörünün aracına saldıranlara gözaltı! O isim de aralarında

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek aracının üstüne çıkan şahsın da aralarında olduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 08:53
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:01
Boğaziçi Rektörünün aracına saldıranlara gözaltı! O isim de aralarında

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Ünsal'ın makam aracının önünü kesen ve aralarında makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındığını açıkladı.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKAN KİŞİ DAHİL 10 İSİM GÖZALTINDA

Valilikten yapılan açıklamada, '04.10.2021 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir' denildi.


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