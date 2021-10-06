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Boğaziçi eylemcisinden polislere: İşte teröristler bunlar

Boğaziçi eylemcisinden polislere: İşte teröristler bunlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör Naci İnci'yi protesto eden eylemcilerden biri, Türk polisine 'terörist' demeye kalktı.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:19
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:20
Boğaziçi eylemcisinden polislere: İşte teröristler bunlar

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun göreve gelmesiyle birlikte başlayan eylemler, yeni rektör Naci İnci döneminde de sürüyor.

Son olarak geçtiğimiz gün eylemciler, protestonun şiddetini artırarak Rektör İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi.

Daha sonra yarı çıplak bir öğrenci, aracın üzerine çıkarak Naci İnci'ye tacizde bulundu.

REKTÖR İNCİ'NİN ARACINA ÇİRKİN TACİZ

Ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından eylemciler, akşam saatlerinde de protestolarını sürdürdü.

Okulun önünde toplanan kalabalık, sloganlar atarak polise hakaret etti.

Boğaziçi'nde öğrenciler Naci İnci'nin aracının üstüne çıktı

POLİSE, 'TERÖRİST BUNLAR' DİYEREK BAĞIRDI

Grubun içinden bir şahıs polisi göstererek, "Terörist kimler şimdi görsünler. İşte teröristler burada karşımızda. Teröristler işte bunlar." dedi.

Yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı.

Boğaziçi eylemcisinden polislere İşte teröristler bunlar

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan son olayların ardından bu sabah saatlerinde rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan, aralarında Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.


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