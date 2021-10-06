USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Siyaset
Başkan Erdoğan'dan Akşener'in 'Başbakan adayıyım' sözlerine tepki! 'Hayali bir makama talip'

Başkan Erdoğan'dan Akşener'in 'Başbakan adayıyım' sözlerine tepki! 'Hayali bir makama talip'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım" açıklamasında bulunmuştu. Tarışmaları beraberinde getiren sözlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan net yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır'' ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:51
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:57
Başkan Erdoğan'dan Akşener'in 'Başbakan adayıyım' sözlerine tepki! 'Hayali bir makama talip'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın ardından partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım sözlerine sert tepi gösteren Erdoğan, net mesajlar verdi.

'HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir'

Akşener'in sözlerinin trajikomik olduğunu dile getiren Erdoğan, 'Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin Başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilkeve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz' ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı