6-8 Ekim Olaylarının yıl dönümünde FOX TV'de dikkat çeken konuk! Bunların amacı ne? Soruyoruz size Demirtaş Kürt olduğu için mi içerde?

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği terör olaylarının üzerinden tam 7 yıl geçti.



HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ortamı geren açıklamalarının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları sokaklara dökülmüştü.



Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.



FOX TV'DEN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ



FOX TV'de İsmail Küçükkaya, bugün tam 6-7 Ekim olaylarının üzerinden 7 yıl geçmişken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk aldı.



İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapması ve hükümeti suçlaması dikkat çekti.



6-7 OLAYLARINDA YASİN BÖRÜ ŞEHİT EDİLDİ



Yasin Börü, 7 yıl önce Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla sokaklarda terör estiren PKK yandaşları tarafından vahşice katledildi.



Olaylarda, ​Yasin Börü ve üç arkadaşının yanı sıra 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.