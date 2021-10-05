WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi ile ilgili Altun'dan dikkat çeken açıklama: Artık bir zorunluluktur!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün akşam Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi dev sosyal medya platformlarının çökmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter'dan peş peşe paylaşımlar yapan Altun, 'Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur.' dedi



WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM'IN ÇÖKMESİ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA



Altun'un konuya ilişkin paylaşımları şöyle:



Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir.



Dünyaya 'alternatifsiz' denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır.



'ARTIK BİR ZORUNLULUKTUR'



Yaşanan sorun ayrıca hepimize aslında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir.



Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur.



'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ TÜM İMKANLARI İLE DEVREDEDİR'



Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir.

