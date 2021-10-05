Tosuncuk'tan haber var: Çiftlik Bank'ta 89 bin yıl...

Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika haberleri: ÇiftlikBank'ın kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Aydın'ın 130 yeni mağdur yönünden de 2 bin 600 yıla kadar daha hapsi isteniyor. Aydın firardayken hazırlanan ilk iddianameyle hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ardından hazırlanan ikinci iddianamede 11 bin 140 yıl daha hapis istenmişti. Böylece Aydın için istenen toplam ceza miktarı 89 bin yıl oldu.



Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastıktan sonra teslim olup tutuklanan Mehmet Aydın'a yeni bir suçlama daha geldi. Daha önce 3 bin 762 ve 750 mağdurlu Çiftlik Bank vurgununa ilişkin hazırlanan 3. iddianamede sadece şirketin kurucusu Mehmet Aydın değil, Aydın'ın yanı sıra 16 şüpheli daha bulunuyor.



'HATALARIM OLDU YANLIŞ İNSANLARLA TANIŞTIM, ÇALIŞTIM



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianame 75 sayfadan oluşuyor. Çiftlik Bank sisteminin nasıl kurulduğu ve şüphelilerin yıllar önce Geyve, Bursa ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadelerine yer verildi. O ifadelerden en önemlisi hiç kuşkusuz ki şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ındı.





İFADESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ: Aydın'ın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, 'Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetimle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de çiftlik bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum' diyerek mağdurların zararının Türkiye'de el konulan mal varlıklarıyla karşılanmasını istediğini söyledi.



ÇİFTLİK BANK İLE KAR EDECEĞİNİ YILLAR ÖNCE GÖRMÜŞ



Sanıkların yanı sıra tanıkların da ifadelerine iddianamede yer verildi. Kilit tanık ise Eray Aker'di. Aker ifadesinde, 2016 yılında Ukte isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini çünkü kendisinin de müzikle ilgilendiğini ancak onunla birlikte düet yapan Eren diye bir sanatçıya ulaştığını anlattı. Daha sonra Eren adlı kişinin aslında Mehmet Aydın olduğunu öğrendiğini anlatan tanık Aker, birlikte müzik yapmadıklarını ancak Mehmet Aydın'ın bir internet sitesinden yararlanarak iddia kuponları yaptığını ve para kazandığını söyledi. Mehmet Aydın'ın değişik sitelerden esinlenerek oyun siteleri de yazabildiğini kaydeden Aker, Rus kaynaklı ve o dönem yaygın oynanan Çılgın Tavuklar oyunundan bahsederek 'böyle bir site oluşturabilir misin' diye sorduğunu anlattı. Dahası 'bir hafta kadar sonra gelen parayla çiftlikler oluşturacağım, kar edilecek' dediğini de kaydetti. Ancak Mehmet Aydın'ın kendisine de oluşturdukları site için parasını vermediğini ekledi.





'EN BAŞINDAN BERİ BİLİYORDU…'



Mehmet Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırıp, aslında en başından beri bunu yapamayacağını bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını islediği kaydedilen iddianamede, kurulan sistem itibariyle sanal hayvanların ömürlerinin bir yıl olarak belirlenmesi, küçük karlarla ve kar beklentileriyle mağdurların sistemde kalmaları hedeflenerek mağduriyet yarattığı aktarıldı.





SİSTEM ZATEN MÜMKÜN DEĞİLMİŞ



Para akışının daha yüksek olması nedeniyle ilk aşamada oyuncuların kar ediyormuş gibi göründüğü, oysa firmanın bir gelirinin olmadığı, sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin gerçek yatırım yapılıyormuş izlenimi yaratmaya yönelik olduğu gibi önemli bilgilere yer verilen iddianamede, şirketlerin toplamda zarar ettiği belirtildi. Şirket karının en üst seviyede olması durumunda dahi anapara ve vaat edilen kar oranlarını karşılayabilecek bir değer üretmesinin mümkün olmadığı vurgulanan iddianamede, paranın yurt dışına çıkarılıp daha kolay harcanabilmesi için Kıbrıs'ta da şirket kurulduğu bilgisi verildi.



130 MAĞDUR, MİLYONLARCA LİRA ZARAR, BİNLERCE YIL HAPİS



İddianamenin sonuç bölümünden edinilen son dakika bilgilerine göre 130 mağdurun bulunduğu ve bu kişilerin toplamda 2 milyon 278 bin 393 lira zarara uğratıldığı aktarıldı. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından toplamda 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.



Hazırlanan iddianame birleştirme talepli yargılamanın sürdüğü mahkemeye gönderildi. Böylece tosuncuk hakkında toplam 89 bin yıl ceza istenmiş oldu