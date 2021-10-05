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Meteoroloji'den son dakika hava durumu paylaşımı: Perşembe gününden itibaren değişiyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu paylaşımı: Perşembe gününden itibaren değişiyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Soğuk havanın etkili olduğu ülkede; perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının artması bekleniyor. Güneyde ise hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıkması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 23:26
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 23:35
Meteoroloji'den son dakika hava durumu paylaşımı: Perşembe gününden itibaren değişiyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim tarhilerine ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: 14 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Rapora göre, çarşamba günü yurdun belli kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Güney'de hava sıcaklığı 32 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Cuma günü de yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°C
Az bulutlu

İZMİR 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 7°C, 22°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Eskişehir ve Sivas çevrelerinde pus hadisesi bekleniyor

ANKARA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı


TRABZON 13°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık


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