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Siyaset
Kılıçdaroğlu PKK kanalını ödüllendiren Mimarlar Odası'nı çelenkle kutladı

Kılıçdaroğlu PKK kanalını ödüllendiren Mimarlar Odası'nı çelenkle kutladı

Mimarlıktan çok siyasi söylemlerle gündeme gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, PKK televizyonu JİN TV’ye dün düzenlediği törenle basın ödülü verdi. Terör örgütünün ödüllendirildiği geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 09:47
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 09:56
Kılıçdaroğlu PKK kanalını ödüllendiren Mimarlar Odası'nı çelenkle kutladı

Türkiye'deki birçok sokak olayında ön saflarda yer alan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, terör örgütü PKK'nın televizyon kanalı Jin TV'yi 'Basın Ödülü'ne layık görmüştü.

PKK KANALINA ÖDÜL
Dün gece Ankara'daki Erimtan Müzesi'nde tören gerçekleştirildi. JİN TV'nin ekolojik haberler yaptığını savunan Mimarlar Odası, Hollanda'dan yayın yapan kanalda program yapan Güler Yıldız'a “Uluslararası Basın Ödülü”nü verdi.




KILIÇDAROĞLU KUTLADI
Terör propagandası yapılan kanalın ödüllendirildiği töreni kutlamak için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çelenk gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk sahnenin hemen yanına yerleştirildi.


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