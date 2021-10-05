İngiliz bakandan BBC'ye sert sözler: Ayrıcalıklıların çalıştığı kurum...

Dorries, Muhafazakar Partinin Manchester'daki konferansı sırasında Telegraph gazetesinin podcast servisine yaptığı açıklamada, yayın kuruluşu BBC'nin işçi sınıfını ve ülkenin kuzeyinden gelenleri dışlayan bir grup düşüncesine sahip olduğunu belirtti.



TOPLUMUN TÜM KESİMİNE AÇIK OLMALI



BBC'nin lisans ücretini ödeyen toplumun tüm kesimine açık olması gerektiğini ifade eden Dorries, sadece 'annesi ve babası orada çalışanların' bulunduğu bir yer olan BBC'nin farklı geçmişlerden gelen kişiler için nasıl daha erişebilir bir kurum olabileceğini tartıştıklarını söyledi.



MEDYA VE SANATTA KARİYERİN ZİRVESİNE GİDEN YOL KAPALI



Dorries, ülkede sanatın da özel okula gidenler ya da BBC'yle bağlantılı olanların hakimiyetinde olduğunu, yoksul geçmişe sahip bir kişi için medya ve sanatta kariyerin zirvesine giden yolun artık tamamen ortadan kalktığı değerlendirmesinde bulundu.



İngiliz bakan, ülkede kariyerin zirvesine çıkmanın yolunun özel okullarda eğitim almaktan ya da BBC'yle bağlantılı bir tanıdığa sahip olmaktan geçtiğini savundu.



'BBC 10 YIL SONRA BURADA OLACAK MI?'



BBC'yi ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının çalıştığı bir kurum olmakla suçlayan Dorries, BBC'nin 10 yıllık lisans ücreti anlaşmasına ilişkin bir soruyu, 'BBC 10 yıl sonra burada olacak mı? Bilmiyorum. Çok rekabetçi bir ortam.' diye cevapladı.



