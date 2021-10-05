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HSK, 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti!!

HSK, 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti!!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisak ve irtibatı nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 09:56
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:00
HSK, 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti!!

FETÖ ile mücadele, birçok kurumda aralıksız devam ediyor.

Bu kurumların başında da yargıdaki mücadele geliyor.

Yargıda FETÖ ile mücadele kapsamında FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle hakim ve savcıların meslekten ihraçları devam ediyor.

Son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile irtibatı olan 13 hakim ve savcı için harkete geçti. İhraç edilen hakim ve savcıların kimlikleri Resmi Gazete'de yayınlandı.

İHRAÇ EDİLEN İSİMLER

Karara göre, Küçükçekmece cumhuriyet savcısı Hüseyin Mısırlı, Küçükçekmece hakimi Cüneyt Azap, İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu, Erzurum cumhuriyet savcısı Fatih Özalan, Bakırköy cumhuriyet savcısı Şeref Murat Erkılıç, Yargıtay tetkik hakimi Mehmet Uçar, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Rukiye Çakıcı, Kayseri cumhuriyet savcısı Tuğba Yeter Aydın, Zonguldak cumhuriyet savcısı Erdem Burak Bakırcı, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Emrah Ergün, Sakarya cumhuriyet savcısı Şerif Fidan, Elbistan cumhuriyet savcısı Ömer Aslan ve Fethiye cumhuriyet savcısı Aykut Keser, meslekten ihraç edildi.

KARAR

Kararda, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi.' ifadeleri yer aldı.


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