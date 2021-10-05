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Siyaset
HDP kendini naza çekmeye devam ediyor! 'Arayışta değiliz'

HDP kendini naza çekmeye devam ediyor! 'Arayışta değiliz'

Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için yoğun bir strateji çalışması yürütülürken, HDP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı konusuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Arayış içinde olmadığımızı açıkça ilan ediyoruz" diyerek hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayacaklarını söyledi.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 16:51
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 17:00
HDP kendini naza çekmeye devam ediyor! 'Arayışta değiliz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'na, yerel seçimlerde birlikte yürüdükleri HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de dahil olup olmayacağına ilişkin tartışma gündemdeki yerini koruyor.

HDP'DEN MUHALEFETE REST

'Kimse bizden 31 Mart'taki desteği beklemesin' diyerek rest çeken HDP, ittifakın açıktan yapılmasını ve terörle mücadelenin durdurulmasını, Millet İttifakı üyesi partilere anlaşabilmeleri için şart koşuyor.

'ARAYIŞ İÇİNDE DEĞİLİZ'

Son olarak Meclis'te HDP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak arayışı içinde olmadıklarını söyledi.

'DEMOKRASİ İTTİFAKIMIZ VAR'

Toplumun farklı kesimleriyle demokrasi ittifakı içinde olacaklarını ifade eden HDP'li Sancar, 'Bunun dışında bir ittifak arayışımız olmadığımızı açıkça ilan ediyoruz' dedi.

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te yaptığı konuşmada, '31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi' diyerek ittifakı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan, 'Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin' ifadesini kullandı.


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