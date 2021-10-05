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Fransa'da üniversite öğrencileri uzun kuyruklar oluşturdu: 7 kiloluk yardım paketi için bekliyorlar

Fransa'da üniversite öğrencileri uzun kuyruklar oluşturdu: 7 kiloluk yardım paketi için bekliyorlar

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke ekonomisini zora sokması üniversite öğrencilerin hayatında da etkisini göstermeye başladı.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 11:45
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 11:45
Fransa'da üniversite öğrencileri uzun kuyruklar oluşturdu: 7 kiloluk yardım paketi için bekliyorlar

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke ekonomisini zora sokması üniversite öğrencilerin hayatında da etkisini göstermeye başladı.

Hükümetin, üniversitelerde öğrencilere yemek ücretini 1 avroya düşürmesine rağmen ülkedeki hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve işten çıkarılmalar öğrencileri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.

Başkent Paris'te, gıda yardımı yapan derneklerin önünde bekleyen öğrencilerin oluşturduğu metrelerce kuyruk, son günlerin en göze çarpan sahnesi olmaya başladı.

Devletten yeterli yardımı alamayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, neredeyse her gün soğuğa rağmen yaklaşık 7 kiloluk yardım paketini almak için saatlerce sıra bekliyor.


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