EGM'den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı

Türkiye'de telefon dolandırıcılığı her geçen gün katlanarak artıyor



Dolandırıcılık yönetemleri arasında en yaygın olanı ise polis/savcı numarasıyken son günlerde sosyal medya iletişiminin yaygınlaşmasıyla bu taktik değişti.



Soyal medya hesaplarından, son günlerde gündeme gelen görüntülü cinsel sohbetler sonucu dolandırıcılık için artan şantaj girişimlerine karşı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) uyarı yayınlandı.



GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER



Uyarıda, vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer iletişim programları üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, ardından şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı belirtildi.



DİKKAT EDİN



Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.









