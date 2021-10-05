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EGM'den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı

EGM'den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı

Sosyal medya üzerinden aramalarla elde edilen uygunsuz görüntüleri kullanarak şantaj ve tehdit yoluyla menfaat sağlayanlara karşı EGM, dikkatli olun çağrısı yaptı.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:58
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 11:07
EGM'den sosyal medyada cinsel dolandırıcılığa karşı uyarı

Türkiye'de telefon dolandırıcılığı her geçen gün katlanarak artıyor

Dolandırıcılık yönetemleri arasında en yaygın olanı ise polis/savcı numarasıyken son günlerde sosyal medya iletişiminin yaygınlaşmasıyla bu taktik değişti.

Soyal medya hesaplarından, son günlerde gündeme gelen görüntülü cinsel sohbetler sonucu dolandırıcılık için artan şantaj girişimlerine karşı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) uyarı yayınlandı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER

Uyarıda, vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer iletişim programları üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, ardından şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı belirtildi.

DİKKAT EDİN

Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.





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