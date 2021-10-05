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e-Devlet'ten dijital veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama

e-Devlet'ten dijital veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama

Dijital veri sızıntısı iddiaları üzerine e-Devlet Kapısı'ndan yapılan açıklamada "e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları doğru değil" denildi.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 01:40
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 01:49
e-Devlet'ten dijital veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddialarına ilişkin e-Devlet'ten yazılı bir açıklama yapıldı.

"VERİ SIZINTISI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Açıklamada, "Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

E-DEVLET'TEN YAPILAN AÇIKLAMA
e-Devlet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır. Bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir"


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