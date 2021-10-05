Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ailelere önemli çağrı!

iyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Yahyalar Camii'ndeki namazın ardından cemaate hitap ettiği konuşmasında, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'yla camilerin inşası ve imarı noktasında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.



Erbaş, 'Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem camilerimizin usulüne uygun yapılması, mimari standartlara uygun hale gelmesi hem de camilerimizin içinin gençlerle, çocuklarla, kadın, erkek her yaştan insanla ibadetle, taatle, ilimle, eğitimle değerlendirilmesi için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Camiler Haftası'nın amacı budur. İnşallah bu bir hafta içerisinde oluşturmuş olduğumuz farkındalık bir yılı besleyecektir.' ifadelerini kullandı.





Diyanet İşleri Başkanlığının, görevlendirdiği personelle yurt dışında da din hizmeti ve camilerin imarı noktasında çalışmalar yaptığını aktaran Erbaş, yurt dışında 100 civarında ülkede, 2 bin 500 kadar görevli ile camileri madden ve manen imar etmeye çalıştıklarını bildirdi.





'Ailenizle birlikte camimize gelin'



Daha çok çocuğun ve gencin camiye gelmesi için çalıştıklarını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:



'Camilerimiz çocuk sesleri ile şenlensin, amacımız bu. Ailenizle birlikte camimize gelin. Camilerimizi şenlendirelim. Çocuklarımız, gençlerimiz okullarının olmadığı zamanlarda camilerimize gelsinler. Birlikte secde edelim. Safların arasında koşsunlar. İsterlerse biz secdedeyken başımıza bassınlar hiç önemli değil. Çocukları camiye alıştırmak bu şekilde olur. Sakın onlara yaptığı gürültüden, sesten rahatsız olarak üzecek tek bir söz etmeyelim. Tabii ki caminin bir adabı var. O adabı, camiye gelirken çocuklarımıza tembih edeceğiz. Bunun bir usulü vardır. Söylemenin, tembih etmenin bir usulü vardır. Onlar da yavaş yavaş burada öğrenirler.'