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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 09:21
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ise yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 89 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden alındı.


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