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CHP'li vekilden kadın çalışanına dayak!

CHP'li vekilden kadın çalışanına dayak!

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TBMM’de birlikte çalıştığı kadın danışmanı E.Ç.'yi dövdüğü iddia edildi. E.Ç.’nin Yıldız'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 11:51
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 11:56
CHP'li vekilden kadın çalışanına dayak!

Taciz ve tecavüz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP, bu kez dayak iddiasıyla çalkalandı. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kadın danışmanını dövdüğü öne sürüldü. İddialara göre, Yıldız özel danışmanı E.Ş.'ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız'ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.

YÜKSEK SESLE UYARMIŞ

Telefonla ulaştığımız Yıldız, iddiaları reddetti. Yıldız, danışmanı ile Aydın'dan gelen bir partilinin odada tartıştığını, kendisinin de onları yüksek sesle uyardığını söyledi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ SAVUNMUŞ

Öte yandan kadın çalışanını tokatlayan CHP Aydın Milletvekili Yıldız'ın, temmuz ayında yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi lehine onlarca paylaşım yaptığı tespit edildi.

Taciz, tecavüz skandalları karşısında sessiz kalan CHP Genel Merkezi'nin kadın danışmanına şiddet uygulayan Hüseyin Yıldız hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.


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