Boşandığı eşi ile şahitlik eden komşusunu vurdu

TEKİRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesinde, 43 yaşındaki Ayşe A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen ağustosta eşi Remzi A.'dan (44) boşanıp, 3 çocuğunu da alarak, kendisine yeni bir ev kiraladı. Bir otelde kalmaya başlayan ve boyacılık yapan Remzi A., bu durumu gururuna yediremedi. Dün sabah eşinin evinin önünde pusu kuran Remzi A., kızını okula götürmek için evden çıkan Ayşe A.'yı 2 kurşunla öldürüp kaçtı.



MOTOSİKLETLE KAÇTI



Daha sonra boşanmadan önce eşiyle birlikte yaşadığı binaya giden Remzi A., boşanma sürecinde şahitlik yapan komşusu Volkan A.'nın (41) zemin kattaki evinin camını çekiçle kırarak eve girdi. Yatak odasına giden Remzi A. uyuyan Volkan A.'yı da sırtından vurdu. Volkan A.'nın eşinin müdahalesiyle tabancasını düşüren Remzi A., elindeki çekiçle de Fatma A.'yı kolundan yaraladı. Evdeki çocuklar büyük korku yaşarken, Remzi A. motosikletine binerek kaçtı. Volkan ve Fatma A. ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe A.'nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan zanlıyı arıyor.