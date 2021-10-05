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Ekonomi
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Bir grubun daha sigaralarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. P. M. grubuna gelen sigara zammının ardından bugün de J.. grubuna ait sigaralara zam geldi

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 12:48
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 12:51
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Aybaş'ın paylaşımına göre "Philip Morris" grubundaki ürünlere 1'er lira zam geldi.

17 TL olan sigara 18 TL, 18 TL olan sigaralar ise 19 TL oldu.

EN UCUZ SİGARA 15.50 LİRA

Bu zamma göre en ucuz sigara 15.50 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarılmıştı.

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Söz konusu fiyat artışını Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, duyurdu. Twitter üzerinden paylaşım yapan Aybaş, P. M. grubunun ardından bugün de J.. grubuna ait sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Söz konusu fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.


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