Bagcilar'da, Çocuklar Can Dostlariyla Sevgi Dolu Bir Gün Geçirdi

4 Ekim Dünya Hayvanlari Koruma Günü kapsaminda Bagcilar Belediyesi Hayvan Barinma ve Müsahede Merkezi anlamli bir etkinlige sahne oldu. Bagcilar Belediye Baskani Lokman Çagirici Bagcilar Belediyesi Bilgi Evleri’nde egitim gören çocuklarla birlikte sokak hayvanlarini ziyaret etti. AK Parti Ilçe Baskani Rüstem Tüysüz ve Ilçe Milli Egitim Müdürü Mustafa Yilmaz’in da eslik ettigi program, Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan tarafindan yapilan sunumla basladi.



Özarslan, barinakta faaliyetlerin yaninda sokak hayvanlarinin beslenmesinden sahiplenmesine kadar farkli konularda bilgiler verdi. Daha sonra ise Çagirici ve ögrenciler, sokak hayvanlariyla bir araya geldi. Çocuklardan bir kismi can dostlarini kucagina alip sevgisini gösterirken bir kismi da eliyle onlara mama yedirdi. Çagirici da labrador cinsi yavru köpegi kucagina alip sevdi.



Hayvana sevgisi olmayanin insan sevgisi olmaz



Bu etkinlikle çocuklara hayvan sevgisini asilamayi amaçladiklarini söyleyen Çagirici, “Hayvana sevgisi olmayanin insan sevgisi olmaz. Bagcilar Belediyesi olarak kuruldugu günden bugüne kadar her türlü sokak hayvanlariyla ilgili bakim ve rehabilitasyon çalismalarimiz devam ediyor. Bagcilar’daki sokak hayvanlari güvende. Insana olan duygu ve düsünce ne ise hayvana olan duygu, düsünce ve saygi ayni olmasi gerekiyor. Onlara bizden sefkatle yaklasmamizi bekliyor. Bizler çalismalarimizla onlara karsi görevlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.



Hayvanlara eziyet etmeyelim



Ögrencilerden Mehmet Aksu, hayvanlari çok sevdigini belirterek, "Hayvanlara eziyet etmeyelim onlari sevelim. Çünkü kedi, köpek, kus fark etmez hayvanlari çok sevdikçe karsiligini daha çok sevgi olarak geri alirsiniz” diye konustu.



Etkinlik sirasinda bir köpek sahiplendirilmesi de gerçeklesti. Mimar Hamza Turanli melez yavru bir köpegi sahiplendi. Programin sonunda katilimcilar günün anisina panoya imza atti. Kaynak : İHA

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