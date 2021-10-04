USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Yerel Haberler
Bagcilar'da, Çocuklar Can Dostlariyla Sevgi Dolu Bir Gün Geçirdi

Bagcilar'da, Çocuklar Can Dostlariyla Sevgi Dolu Bir Gün Geçirdi

4 Ekim Dünya Hayvanlari Koruma Günü’nde Bagcilar Belediyesi Hayvan Barinma ve Müsahede Merkezi’ndeki sokak hayvanlariyla bulusan Bilgi Evleri ögrencileri, keyifli zaman geçirdi. Can dostlari kucaklayip seven ve mamayla besleyen çocuklar, “Hayvanlara eziyet etmeyelim onlari sevelim” mesaji verdi.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:51
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 11:13
Bagcilar'da, Çocuklar Can Dostlariyla Sevgi Dolu Bir Gün Geçirdi

4 Ekim Dünya Hayvanlari Koruma Günü kapsaminda Bagcilar Belediyesi Hayvan Barinma ve Müsahede Merkezi anlamli bir etkinlige sahne oldu. Bagcilar Belediye Baskani Lokman Çagirici Bagcilar Belediyesi Bilgi Evleri’nde egitim gören çocuklarla birlikte sokak hayvanlarini ziyaret etti. AK Parti Ilçe Baskani Rüstem Tüysüz ve Ilçe Milli Egitim Müdürü Mustafa Yilmaz’in da eslik ettigi program, Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan tarafindan yapilan sunumla basladi.

Özarslan, barinakta faaliyetlerin yaninda sokak hayvanlarinin beslenmesinden sahiplenmesine kadar farkli konularda bilgiler verdi. Daha sonra ise Çagirici ve ögrenciler, sokak hayvanlariyla bir araya geldi. Çocuklardan bir kismi can dostlarini kucagina alip sevgisini gösterirken bir kismi da eliyle onlara mama yedirdi. Çagirici da labrador cinsi yavru köpegi kucagina alip sevdi.

Hayvana sevgisi olmayanin insan sevgisi olmaz

Bu etkinlikle çocuklara hayvan sevgisini asilamayi amaçladiklarini söyleyen Çagirici, “Hayvana sevgisi olmayanin insan sevgisi olmaz. Bagcilar Belediyesi olarak kuruldugu günden bugüne kadar her türlü sokak hayvanlariyla ilgili bakim ve rehabilitasyon çalismalarimiz devam ediyor. Bagcilar’daki sokak hayvanlari güvende. Insana olan duygu ve düsünce ne ise hayvana olan duygu, düsünce ve saygi ayni olmasi gerekiyor. Onlara bizden sefkatle yaklasmamizi bekliyor. Bizler çalismalarimizla onlara karsi görevlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

Hayvanlara eziyet etmeyelim

Ögrencilerden Mehmet Aksu, hayvanlari çok sevdigini belirterek, "Hayvanlara eziyet etmeyelim onlari sevelim. Çünkü kedi, köpek, kus fark etmez hayvanlari çok sevdikçe karsiligini daha çok sevgi olarak geri alirsiniz” diye konustu.

Etkinlik sirasinda bir köpek sahiplendirilmesi de gerçeklesti. Mimar Hamza Turanli melez yavru bir köpegi sahiplendi. Programin sonunda katilimcilar günün anisina panoya imza atti. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı