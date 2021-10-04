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Uğur Dündar'dan Müjdat Gezen'in İzmir Marşı ile geleceğiz sözlerine destek

Uğur Dündar'dan Müjdat Gezen'in İzmir Marşı ile geleceğiz sözlerine destek

Müjdat Gezen'in “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” sözlerine destek veren Uğur Dündar, "Bu demokratik söylemin neresi yanlış? Pes artık!" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:53
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:00
Uğur Dündar'dan Müjdat Gezen'in İzmir Marşı ile geleceğiz sözlerine destek

Geçtiğimiz günlerde Uğur Dündarın sunduğu Demokrasi Arenası adlı programa katılan oyuncu Müjdat Gezen'in AK Parti hükümetini işgalci güçlere benzetip canlı yayında sarf ettiği sözler kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

'GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER'

CHP'ye yakınlığı ile tanınan Gezen, programda hükümeti hedef alarak “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. ‘Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

Skandal ifadeleriyle başta sosyal medyada olmak üzere büyük tepki toplayan Gezen'e ilk destek programın suncusu Uğur Dündar'dan geldi.

'NERESİ YANLIŞ PES ARTIK !'

Dündar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Gezen'in sözlerinin neresinin yanlış olduğunu belirterek, paylaşımında şunları söyledi;

'Müjdat Gezen 'Geldikleri gibi gidecekler' demiş. Ne var bunda? Seçimle geldiler, seçimle gidecekler demenin, bu demokratik söylemin neresi yanlış? Pes artık! İnsaf!..'





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