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TOKİ'den büyük fırsat! Tatil bölgelerinde satışa çıkardılar! O tarihlere dikkat!

TOKİ'den büyük fırsat! Tatil bölgelerinde satışa çıkardılar! O tarihlere dikkat!

TOKİ'den konut ve yatırımlık ticari araziler için büyük fırsat! TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Yoğun ilgi gören arsa satışlarının 119’unun Muğla Milas, Bodrum ve Dalaman’da olduğu belirtildi.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:54
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:17
TOKİ'den büyük fırsat! Tatil bölgelerinde satışa çıkardılar! O tarihlere dikkat!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

Müstakil ev sahibi olmak isteyenler önce arsa sonra ev diye düşünerek, 19 ildeki konut arsalarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Muğla, İzmir, Antalya ve Adana'da konut arsaları tercih ediliyor. Muğla'da satışa sunulan 119 arsadan 114'ünün Milas'ta 5'inin Bodrum ve bir tanesinin de Dalaman'da olduğu belirtildi.

KDV'DEN MUAF YÜZDE 25 PEŞİNAT 60 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

MERAKLA BEKLENEN TARİHLER BELLİ OLDU

13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar, 14 Ekim 2021 Perşembe 10.30'da açık artırmada ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

KONUT VE YATIRIMLIK TİCARİ ARAZİLER İÇİN FIRSAT

Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Amasya'da konut-ticaret, Ankara Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor. İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak. Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve Konya Karapınar'da ise Akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.


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