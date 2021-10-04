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Talimat CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren'den! CHP'li Hakan Poyraz CHP'li Halit Kollik'i hastanelik etti

Talimat CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren'den! CHP'li Hakan Poyraz CHP'li Halit Kollik'i hastanelik etti

CHP'li isimlerin karıştığı skandallara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. CHP Sultangazi İlçe Meclis Üyesi Halit Kollik sosyal medya hesabı üzerinden CHP'lilerin saldırısına uğradığını iddia etti. Darp raporu paylaşan Kollik, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren'in talimatı ile CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın oğlu Hakan Poyraz'ın kendisine saldırdığını ve ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:28
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:48
Talimat CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren'den! CHP'li Hakan Poyraz CHP'li Halit Kollik'i hastanelik etti

CHP'li isimler her gün yeni skandalla gündeme geliyor. CHP Sultangazi İlçe Meclis Üyesi Halit Kollik sosyal medya hesabı üzerinden CHP'lilerin
saldırısına uğradığını iddia etti.

İL BAŞKAN YARDIMCISI TALİMAT VERDİ

Sosyal medyadan darp raporunu paylaşan Kollik, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Arseven'in talimatı ile CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın oğlu Hakan Poyraz'ın kendisine saldırdığını ve ölümle tehdit ettiğini söyledi.



'AİLEM VE BEN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM'

Kollik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Kamuoyuna bugün dörtyolda partimizin 3600 ek görterge çalışmasında il başkan yardımcısı Kemal Arsevenin talimatı ile
hakan poyraz bana saldırıp beni ve ailemi ölümle tehtit etmiştir suç duyurusunda bulunuyorum.' iddiasında bulundu.



Halit Kolik





CHP İstanbul İl Başkan yardımcısı Kemal Ayseven

POYRAZ'IN 'TACİZ-TECAVÜZ' SİCİLİ

Avseren'in talimatı ile Kollik'e saldırdığı iddia edilen Hakan Poyraz'ın ise CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın oğlu olduğu öğrenildi. CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın, 'Sana yardım edeceğim' deyip çağırdığı genç kadını, ofisinde tecavüze kalkışması gündeme yansımıştı. Taciz ve tecavüzlerin üstünü örten Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki CHP il yönetimiyse, genç kadına tecavüz girişiminde bulunan Poyraz hakkında bir işlem yapmamıştı.




Kemal Avseren - Canan Kaftancıoğlu ve Murat Poyraz aynı karede


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