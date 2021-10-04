USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye'de atık toplama gerginliği

Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye'de atık toplama gerginliği

Ümraniye'de atık toplama alanının kapatılacağını iddia ederek polise mukavemette bulunan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:49
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:55
Ortalığı ateşe verip polise taşlarla saldırdılar! Ümraniye'de atık toplama gerginliği

Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi'nde bulunan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Kadosan Oto Sanayi Sitesinin yanındaki geniş alana kurulu atık toplama alanına polis eşliğinde gelen zabıta ekiplerine buradaki çalışanlar tepki gösterdi.

Valilik kararıyla atık toplama alanının kapatılacağını söyleyerek zabıta ve polis ekiplerine direnen gruptakilerin bazıları, alandaki atıkları ateşe verdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken polis ekipleri gruptakilere biber gazı ile müdahale etti.

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerine taş atan protestocu gruptan bazıları gözaltına alındı.

Belediye ekiplerine ait araçların da zarar gördüğü olay yerinde gerginlik devam ediyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı