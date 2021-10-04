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Naci Görür'den korkutan uyarı: Tehlikeli bir yer, hazırlıklı olmak lazım

Naci Görür'den korkutan uyarı: Tehlikeli bir yer, hazırlıklı olmak lazım

Burdur'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, "Fethiye-Burdur zonu tehlikeli bir yerdir. Ciddi “risk yönetimi” yapılarak hazırlıklı olmak lazım" açıklamasını yaptı.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:53
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:00
Naci Görür'den korkutan uyarı: Tehlikeli bir yer, hazırlıklı olmak lazım

Burdur'da sabah saatlerinde Bucak ilçesi merkezli meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerine kadar en büyüğü 3.1 olan artçı depremler devam etti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki hareketlilikle hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“BURDUR ÇEVRESİ HAREKETLİ”

“Burdur çevresi hareketli” diyen Görür, “Akyayla'da 4,2 ve daha sonra da Kestel ve Kapaklı'da daha küçük ve muhtemelen artçı olan depremler oldu. Bu depremler Fethiye-Burdur Fay Zonunun D-GD'daki graben sistemi içerisinde” bilgisini verdi.

1914 yılında Burdur'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremle ilgili de bilgilendirmede bulunan Görür, şunları söyledi:

'Bugünkü deprem de o yörede olduğu için kısa bir bilgi vereceğim. 1914 depremi Fethiye-Burdur Fay zonunda oldu. Büyüklüğü 7,0'diydi. Yörede kimi yerler depremi IX şiddetinde hissetti. Burdur ve Isparta'da. büyük hasar olmuş, toplam 2 bin 344 insan ölmüş, 17 bin ev yıkılmıştır. Görüldüğü gibi Fethiye-Burdur zonu tehlikeli bir yerdir. Ciddi “risk yönetimi” yapılarak hazırlıklı olmak lazım.'


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