Murat Ağırel'i hangi FETÖ'cüler destekliyor! Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

Osman Gökçek Murat Ağırel hakkındaki gerçekleri ortaya koyan açıklamalarda bulundu. Gökçek konuşmasında Ağırel'in arkasındaki FETÖ'cü isimleri tek tek açıkladı. Gökçek Murat Ağırel'e seslendiği o konuşmasında , 'bakalım Murak Ağırel kim, neden ailemi suçluyor. Ağırel bir konuşmasında 'Melih Gökçek ve ailesi hakkında tüm gerçekleri ortaya çıkaracağım, kitap yazıyorum' şeklinde konuşuyor. Anlamadığım bir nokta var şimdi size ispatlayacağım. Tarık Toros Murat Ağırel hakkında bir tweet atıyor ve diyor ki Yeni Yaşam genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ile yazı işleri müdürü Aydın Keser tutuklandı diyor ve sizin tutuklanma haberinizi yayınlıyor ve altına sizin resminizi koyuyor. Ve sonra ne hikmettir ki bu FETÖ'cü Tarık Toros sizin hürriyetinize kavuçmanız için Murak Ağırel'in Barış Terkoğlu'nun, Hülya Kılıç'ın, Barış Pehlivan'ın tutuklanması hakkında bir tweet daha atıyor.'



Tarık Toros Benim İçin Cezaevine Gireceğimi Söylüyordu

Gökçek konuşmasında Murat Ağırel'in arkasında duran FETÖ'cü isim Tarık Toros'un yaptıklarını aktardı: 'Tarık Toros benim için cezaevine gireceğimi yargılanacağımı sürüneceğimi hayatımın mahvolacağı konusunda beni tehdit ediyordu. Ama aynı Tarık Toros Murat Ağırel'in cezavinden çıkmasını hürriyetine kavuşmasını istiyor. Bunun sebebi nedir, Murat Ağırel'in bu FETÖ'cüler ile arasında nasıl bir bağ bulunuyor. Murat Ağırel beni mahkemeye verdi ancak mahkeme kovuşturmaya yer olmadığını, basın özgürlüğü olduğunu söyledi.



Gökçek diğer bir FETÖ'cü isim olan Sait Sefa'nın Murat Ağırel'i koruduğu tweetlerini de aktardı. Gökçek konuşmasında, ' Fuat Avni denilen kişi Murat Ağırel'i neden savunur? İçimdeki ses şunları söylüyor. Acaba bunların gökgesi Murat Ağırel mi. Emre Uslu seni neden savunuyor? Tarık Toros savundu Emre Uslu savundu şimdi Tuncay Opçin'e geldi. Murat Ağırel neden Tuncay Opçin seni destekliyor? Tüm FETÖ'cü hesaplar neden seni destekliyor? Bunların cevabını vermeken kaçınıyorsun ama i Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını deşifre ettiğin için 4 yıl 8 ay hapşs cezası yedin. İnanıyorum bu FETÖ'cülerin neden seni destekleiğinin hesabını sana bir gün Türk yargısı soracak. Murat Ağırel cezaevinden çıktı diye Adem Yavuz Arslan bir zil takıp oynamadığı kalmış. Niye? Bu FETÖ'cülerle nasıl bir ilişki ağındasınız? Ahmet Şık Türkiye Cumhuriyeti devletine teröristtir diyen bir kişi. Murat Ağırel ile samimiyetine bakar mısınız. Allaha hamdolsun ben bunların ellerini dahi sıkmam. Murat Ağırel'e destek veren bir diğer kişi de HDP milletvekili. HDP'liler seni savunuyor. Ama sen milliyetçi olduğunu söylüyorsun. Bir gün başıma bir şey gelirse buradan herkese sesleniyorum. Benim kapımın önüne ne bir HDP'lil gelsin ne de bir FETÖ'cü Tweet atsın. Lanet okuyorum. HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu. Bu insanlar Murat Ağırel'i neden savunuyor. Bunların cevabını neden vermiyorsun bu millete? İşte bunların gwerçek yüzü bu. Bizim kimlerle mücadele ettiğimiz çok net ortada. Murat Ağırel'i desteleyen avukatlar arasında DHKPC'yi savunan FETÖ'cüleri savunan avukatlar var. Bunları söylediğim için beni mahkepeye verdi mahkemeden kovuşturmaya yer yok kararı geldi' diye konuştu.