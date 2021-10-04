İstanbul'da kuraklık tehlikesi! Trakya'da megakente su sağlayan iki barajda da su kalmadı

Trabya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, kuraklık nedeniyle kurudu.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72,53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8,02'ye, 71,41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3,19'a düştü. Pabuçdere Barajı'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı.



Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. İstanbul'a su sağlayan Trakya'daki Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise 22,34 olarak ölçüldü.



İstanbul''un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50,51 olarak ölçüldü. Bu barajlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise en düşük seviyeyi gördü.



MARMARA'DAKİ YAĞIŞLARDA YÜZDE 46'LIK AZALMA VAR'



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerine göre yağışlarda azalma olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tecer, 'Mevsim normali dediğiniz zaman yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma var.



