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İstanbul'da kuraklık tehlikesi! Trakya'da megakente su sağlayan iki barajda da su kalmadı

İstanbul'da kuraklık tehlikesi! Trakya'da megakente su sağlayan iki barajda da su kalmadı

Koronavirüsle birlikte su tüketiminin ve kuraklığın giderek artması nedeniyle barajlar da alarm veriyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yaz mevsiminden çıkarken beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlar birer birer kuruyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Pabuçdere barajları resmen kurudu. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8,02'ye, Pabuçdere'ninki ise yüzde 3,19'a düştü.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:25
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:32
İstanbul'da kuraklık tehlikesi! Trakya'da megakente su sağlayan iki barajda da su kalmadı

Trabya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, kuraklık nedeniyle kurudu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72,53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8,02'ye, 71,41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3,19'a düştü. Pabuçdere Barajı'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı.

Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. İstanbul'a su sağlayan Trakya'daki Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise 22,34 olarak ölçüldü.

İstanbul''un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50,51 olarak ölçüldü. Bu barajlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise en düşük seviyeyi gördü.

MARMARA'DAKİ YAĞIŞLARDA YÜZDE 46'LIK AZALMA VAR'

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