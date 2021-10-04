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Facebook'un ipini çeken bilgileri sızdıran kişinin Frances Haugen olduğu ortaya çıktı! Bomba açıklamalar

Facebook'un ipini çeken bilgileri sızdıran kişinin Frances Haugen olduğu ortaya çıktı! Bomba açıklamalar

Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı Facebook’un şirket içi raporları, Instagram’ın gençler üzerindeki olumsuz etkisinin şirket tarafından bilindiğini ortaya çıkarmıştı. Facebook’un bazı kişilere imtiyaz tanıdığı ve istediği içeriği yükleyebildiğini ve Instagram’ın gençlere zarar verdiğine dair araştırmaların Facebook tarafından bilinmesine rağmen bir şey yapılmadığını aktaran Wall Street Journal’a bu belgeleri ve bilgileri sızdıran kişinin Frances Haugen olduğu duyuruldu.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:53
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:00
Facebook'un ipini çeken bilgileri sızdıran kişinin Frances Haugen olduğu ortaya çıktı! Bomba açıklamalar

Instagram, 13 yaş altı çocuklar için geliştirdiği uygulamasını eleştiriler üzerine askıya aldığını duyurmuştu. Instagram'ın Başkanı Adam Mosseri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin 'aileler, uzmanlar, karar vericiler ve denetleyicilerle birlikte çalışarak onların endişelerini dinleyeceğini ve projenin genç ergenler için değerini ve önemini göstereceğini' belirtmişti.

Facebook tarafından 2012 yılında satın alınan Instagram'ın 13 yaş altı için özel bir platformu olmasının çocuklar için daha iyi olacağına inandıklarını ifade eden Mosseri, YouTube ve TikTok gibi şirketlerin de yaş grubuna özel uygulamaları olduğunu hatırlatmıştı.

Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı Facebook'un şirket içi raporları, Instagram'ın gençler üzerindeki olumsuz etkisinin şirket tarafından bilindiğini ortaya çıkarmıştı.

Buna rağmen Instagram'ın 13 yaş altı çocuklar için bir uygulama üzerinde çalışması kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

FACEBOOK'UN İPİNİ ÇEKEN İSİM ORTAYA ÇIKTI
Son dönemde eleştirilerin odağında Facebook ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçen haftalarda ABD'nin çok okunan saygın gazetelerinden Wall Street Journal'ın Facebook hakkındaki korkunç gerçekleri ortaya çıkarmasının ardından, CBS'in 60 Minutes isimli TV programına Facebook'un eski yöneticisi çıktı.

KİLİT İSİM: FRANCES HAUGEN
Facebook'un bazı kişilere imtiyaz tanıdığı ve istediği içeriği yükleyebildiğini ve Instagram'ın gençlere zarar verdiğine dair araştırmaların Facebook tarafından bilinmesine rağmen bir şey yapılmadığını aktaran Wall Street Journal'a bu belgeleri ve bilgileri sızdıran kişinin Frances Haugen olduğu duyuruldu. CBS'teki TV programına katılan Haugen, Google ve Pinterest de dahil olmak üzere birçok yazılım ve teknoloji şirketi için çalıştığını belirtti ve Facebook'un daha önceki çalıştığı yerlerin en kötüsü olduğunu söyledi. Haugen, 'Facebook kârı güvenliğe tercih ettiğini gösterdi.

Sübvansiyon yapıyor, kârını bizim güvenliğimizle ödüyor. Bugün var olan Facebook versiyonu toplumlarımızı parçalıyor ve dünya çapında etnik şiddete neden oluyor' dedi.
ABD'li milletvekilleri ve The Wall Street Journal gazetesine dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook ve Instagram'ın ürünlerinin genç kızlara zarar verdiğini bildiğini gösteren belgeleri gönderen Haugen'in yarın Kongrede ifade vermesi bekleniyor.

'FACEBOOK İÇERİK TÜKETİMİYLE PARA KAZANIYOR'
Haugen programda, 'Facebook, algoritmayı daha güvenli olacak şekilde değiştirirlerse, insanların sitede daha az zaman harcayacaklarını, daha az reklama tıklayacaklarını, daha az para kazanacaklarını fark etti. 2020 ABD başkanlık seçimleri sırasında güvenlik sistemlerini açtı. Seçim biter bitmez onları kapattı. Bu bana gerçekten demokrasiye ihanet gibi geliyor. Facebook daha fazla içerik tükettiğinizde daha fazla para kazanıyor' dedi. Facebook'un politika ve küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg platformlarının gençler için 'zehirli' olduğu iddiasını reddetti. Clegg, 'Instagram'ın tüm gençler için kötü ya da zehirli olduğu araştırmamız ya da başka biri tarafından doğrulanmadı' dedi.


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