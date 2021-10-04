Facebook ile ilgili skandal iddia! 1.5 milyardan fazla kullanıcının bilgileri satıldı

Kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta dünya genelinde bir çökme yaşandı.



Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, en kısa sürede güncelleme gönderileceği belirtildi, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.



FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ



Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.



SKANDAL İDDİA: 1.5 MİLYARDAN FAZLA KULLANICININ BİLGİLERİ SATILDI



Aynı şirkete ait uygulamalara 3 saattir erişim sağlanamazken, skandal bir iddia ortaya atıldı. Privacy Affairs'de yer alan habere göre; 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri hacker Forumu'nda Satıldı.



"FACEBOOK, KAR ETMEYİ GÜVENLİĞE TERCİH EDİYOR"



Öte yandan, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söyledi.



Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor." diye konuştu.



FACEBOOK ALGORİTMALARI NEFRET YAYAN İÇERİKLERİ ÖNE ÇIKARIYOR



Kullanıcıların haber akışlarında nelerin görüneceğini ve nefret dolu içeriği nasıl tercih ettiklerini yöneten algoritmalar olduğuna vurgu yapan Haugen, bunun insanlar arasında daha fazla bölünmeye ve kötü niyete katkıda bulunduğunu söyledi.



Haugen, algoritmaların beslediği düşmanlıkların insanların daha fazla Facebook'ta vakit geçirmesine neden olduğu ve Facebook'un bundan dijital reklamlar ile büyük karlar elde ettiğinin altını çizdi.



Facebook üst yöneticisi Nick Clegg ise, Haugen'in iddialarının "yanıltıcı" olduğunu öne sürerek eldeki kanıtların Facebook'un veya daha genel olarak sosyal medyanın kutuplaşmanın başlıca nedeni olduğu fikrini desteklemediğini savundu.